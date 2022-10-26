У Тернополі знайшли важливий російський склад

У Тернополі на вулиці Поліській 10Б знаходиться оптовий склад лікарських засобів. Все б нічого, однак, виявилося, що його власниками є росіяни. І це на дев’ятому місяці повномасштабної війни рашистів проти України та на дев’ятому році окупації Криму і східних територій нашої держави.

Оптовий склад лікарських засобів у Тернополі утримує товариство з обмеженою відповідальністю “ВЕНТА. ЛТД” з реєстрацією у місті Дніпро (колишній – Дніпропетровськ).

Статусний фонд ТОВ складає 48 мільйонів 475 тисяч 75 грн.

Два засновники ТОВ “ВЕНТА. ЛТД” є громадянами України – Олександр Миколайович Волошин (він є керівником організації) та Денис Володимирович Арзамасцев, обидва проживають у Дніпрі. А от третій засновник для нас найцікавіший. 11 мільйонів 634 тисячі 18 гривень до статутного фонду ТОВ внесло акціонерне товариство “КАТРЕН” з російської федерації. Остання має реєстрацію у місті Хімки, що у Московські області, на Вашутінському шосе.

Ось так і живемо. Слава Україні!



