Через сумнозвісний сайт ОЛХ “кинули” ще одного тернополянина
Три тисячі гривень втратив мешканець обласного центру. Чоловік на сайті оголошень розмістив повідомлення про продаж велосипеда. Покупець знайшовся швидко, однак виявився шахраєм
До нього зателефонував невідомий чоловік і сказав, що готовий купити товар. У ході розмови домовилися, що покупець перекине гроші на банківську картку. Він декілька разів зв’язувався з продавцем, випитуючи деталі про перерахунок. Операція пройшла успішно, однак лише для афериста. Замість оплатити, той зняв з картки увесь залишок.