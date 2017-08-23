У Тернополі з’явилося 100 кущів барбарису

Поблизу пам’ятника Степанові Бандері висадили червонолистий барбарис. Як розповідає начальник управління житлово-комунального господарства. благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський, загалом було висаджено 100 кущів.

– Продовжується впорядкування входу в парк Шевченка, у рамках якого було здіййснено планову висадку сотні кущів червонолистого барбариса. Зазвичай для озеленення обирають кущі ізних відтінків зеленого, втім червонолисті породи дерев та кущів підсилюють контрастність і створюють так званий ефект “рамковості”. Також червний барбарис гармоніює з перголою, – розповідає Олег Соколовський.

Очікується, що за рік кущі стануть більшими на 20 сантиметрів (у перших три роки барбарис росте доволі швидко).