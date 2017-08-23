До чого “докотився” тернопільський мер Сергій Надал? (фотофакт)

Міський голова Тернополя почав послуговуватися крадіями та дебоширами – саме такий висновок можна зробити з факту оприлюдненого журналістом газети “Номер Один” Тетяною Колеснік у мережі Фейсбук.

Одного з тих, хто блокував Тернопільську міську раду та чинив злочин шляхом перешкоджання депутатській діяльності, побачили вчора тернопільські журналісти… на лаві підсудних.

Однак судили його не за блокування (тут поліція виглядає безсилою та продовжує документувати очевидні факти). Судили його за звичайний «гоп-стоп». Іншими словами той, хто під міською радою викрикував «пам’ятай, чужинець – тут господар українець», вирішив 20 серпня стати господарем чужих грошей та телефону. За цей злочин, який далекий від ідеалів націоналізму, йому світить до 60 діб, або ж внесення застави у 80 тис. грн. Це на період судового засідання, де розглядатимуть справу по суті.

Як відомо, Тернопільську міську раду блокують свободівці, які не пускають до ради своїх екс-побратимів. Депутатів вигнали з партії, але так і не зуміли позбавити депутатських повноважень, – пише Терен.

До слова, захищати своїх побратимів до суду приїхав і одіозний “свободівець” Олександр Башта (на фото вверху).