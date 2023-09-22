У центрі Тернополя на аукціон виставили приміщення площею 15 кв.м. за 885 грн.
Частина нежитлового службового приміщення у м.Тернопіль на аукціоні з оренди.
Запрошуємо 10 жовтня взяти участь в аукціоні оренди частини приміщення адміністративної будівлі у центрі Тернополя.
Актив зі зручною логістикою та гарним місцерозташуванням.
Нерухомість перебуває у задовільному технічному стані.
Стартова ціна — 885,01 грн.;
Прийом пропозицій до участі — до 09.10.2023 20:00;
Дата аукціону — 10 жовтня 2023 року; http://surl.li/ljhjh
Площа —15,4 м²;
Локація — м. Тернопіль,вулиця Князя Острозького, 14.