На Тернопільщині двоє неповнолітніх хлопців мучили кішку

Поліцейські встановили особи неповнолітніх, які жорстоко поводилися з твариною

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому двоє неповнолітніх жорстоко поводилися з котом. Один з хлопців мучив та жбурляв тварину, а інший знімав ці дії на камеру мобільного телефону.

Поліцейські встановили особи неповнолітніх порушників. Вони мешканці Збаразької громади. З ними та їх батьками провели профілактичні бесіди. Також на дорослих складено протоколи згідно статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).