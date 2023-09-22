19:01 | 22.09.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині двоє неповнолітніх хлопців мучили кішку

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Поліцейські встановили особи неповнолітніх, які жорстоко поводилися з твариною

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому двоє неповнолітніх жорстоко поводилися з котом. Один з хлопців мучив та жбурляв тварину, а інший знімав ці дії на камеру мобільного телефону.

Поліцейські встановили особи неповнолітніх порушників. Вони мешканці Збаразької громади. З ними та їх батьками провели профілактичні бесіди. Також на дорослих складено протоколи згідно статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *