У центрі Тернополя намалювали великий прапор України

У Тернополі, на вулиці Сагайдачного, на стіні медуніверситету, намалювали Державний Прапор України. Площа розмальованої частини стіни складає 40 квадратних метрів.

«Біля цієї стіни раніше стояли сміттєві баки. Як відомо, на вулиці Сагайдачного провели ремонт дороги. Перед тим, як дорожники приступили до ремонтних робіт на цій діляфнці, забрали сміттєві баки. Саме тоді побачили занедбаний стан стіни, – розповідає керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило. – «Активісти нашої партії напередодні державних свят – Дня прапора і Дня Незалежності, намалювали на цій стіні Державний Прапор України. Сьогодні, 28 серпня, відзначаємо День міста. Думаю, це хороший приклад догляду за рідним Тернополем».