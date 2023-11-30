У центрі Тернополя рятувальники встановили “Пункт незламності”

На звернення Тернопільська міська рада Головне управління ДСНС України у Тернопільській області на Театральному майдані встановлено модульний “Пункт незламності” для потреб тернополян. Повідомляє начальник Управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.

У даний час відбуваються роботи із облаштування та підготовки до роботи. З наступного тижня тернополяни та гості обласного центру зможуть обігрітись, отримати доступ до інтернету, зарядити гаджети та посмакувати чай/кавою. А також зробити свій внесок для потреб Збройних сил України.

Даний модуль не є захисною спорудою та не призначена для укриття населення