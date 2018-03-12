Новини Тернополя 

У Зборові відбувся велелюдний Хресний хід. Фото

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28951323 1785037111559639 6367294578302648320 n9 березня вулицями Зборова пройшов Хресний хід, який зібрав сотні місцевих мешканців. Вже традиційно він розпочався біля Зборівського коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя і завершився біля храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Впродовж ходи кожен роздумував над стаціями Хресної дороги Ісуса Христа, які зачитували брати-семінаристи, та Євангельськими уривками.

Молитву очолив ректор Тернопільської духовної семінарії о. Іван Римар, який на завершення звернувся з духовним словом до всіх присутніх. У процесійній ході взяли участь священики Зборівського деканату на чолі з о. Володимиром Шевцівим.

До несення хреста долучилися військові, учасники бойових дій.

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прес-служба архиєпархії

повідомив о. Михайло Небельський

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