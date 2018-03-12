Деталі Тернополя. Різноманіття стін (фото)

Люблю стіни. Ті, що не торкнуті пластиком, зі слідами довгого життя та співіснуванням зі всім навколо – з плямами, подряпинами, зі штукатуркою, що осипається, з дірками, з оголеною цеглою…

Все те творить особливу текстуру міста – різноманітну, різнорівневу, неповторну.

Цих стін хочеться торкатись і розглядіти, від находячи деталі, що ховаються від побіжного погляду. В їх тепло добре загортатись під час довгих мандрівок, і повертатись знову й знову, бо кожне повернення – новий погляд і нові відкриття.

Зрештою, покоцані стіни Тернополя й Львова чи Франківська, мабуть, нічим не відрізняються. Але не це головне. Головне те, що ти собі знаєш, де вони вкорінені, і то грає визначальну ролю.

Анна Золотнюк.