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Деталі Тернополя. Різноманіття стін (фото)

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Люблю стіни. Ті, що не торкнуті пластиком, зі слідами довгого життя та співіснуванням зі всім навколо – з плямами, подряпинами, зі штукатуркою, що осипається, з дірками, з  оголеною цеглою…

Все те творить особливу текстуру міста – різноманітну, різнорівневу, неповторну.

Цих стін хочеться торкатись і розглядіти, від находячи деталі, що ховаються від побіжного погляду. В їх тепло добре загортатись під час довгих мандрівок, і повертатись знову й знову, бо кожне повернення – новий погляд і нові відкриття.

Зрештою, покоцані стіни Тернополя й Львова чи Франківська, мабуть, нічим не відрізняються. Але не це головне. Головне те, що ти собі знаєш, де  вони вкорінені, і то грає визначальну ролю.

Анна Золотнюк.

 

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