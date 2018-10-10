Учні Тернопільської школи №3 організували збір продуктів для бездомних тварин

4 жовтня у Тернопільській спеціалізованій школі №3 відбувся «Всесвітній урок доброти», який спонукав учнів до гуманного та відповідального ставлення до тварин. У програмі дня було проведено ряд заходів, зокрема:

Збір продуктів для бездомних тварин, який організували учні 2-В класу;

Учні 1-А класу готували малюнок улюбленої тваринки: «Мій друг», «Тварина моєї мрії»;

Школярі 4-Б класу представляли шкільній родині своїх улюблених друзів.