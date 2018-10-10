Новини Тернополя 

Учні Тернопільської школи №3 організували збір продуктів для бездомних тварин

Irena 15 Views Прокоментуй!

4 жовтня у Тернопільській спеціалізованій школі №3 відбувся «Всесвітній урок доброти», який спонукав учнів до гуманного та відповідального ставлення до тварин. У програмі дня було проведено ряд заходів, зокрема:

  • Збір продуктів для бездомних тварин, який організували учні 2-В класу;
  • Учні 1-А класу готували малюнок улюбленої тваринки: «Мій друг», «Тварина моєї мрії»;
  • Школярі 4-Б класу представляли шкільній родині своїх улюблених друзів.
     

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