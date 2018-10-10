Владика Теодор вручив священику з Тернопільщини золотий хрест

7 жовтня відбувся пастирський візит єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівського Теодора (Мартинюка) на парафію Покрови Пресвятої Богородиці с. Золота Слобода, Козлівського деканату. Громада вірних на чолі з настоятелем храму о. Остапом Луцівим вітала владику перед храмом та запросила очолити Архиєрейську Божественну Літургію.

Спочатку відбувся чин освячення нового престолу, кивоту та проскомидійника, які були споруджені на кошти жертводавців. Архиєрей, здійснивши чин умивання престолу водою, вином та рожевою водою, вложив у його центральну частину мощі св. священномусеника Йосафата (Кунцевича). Святу реліквію подарував парафії о. Петро Порохонько, настоятель храму св. Андрея Первозанного м. Тернопіль.

Владика Теодор переказав вірним вітання від архиєпископа і митрополита Василія (Семенюка) та від його імені вручив о. Остапу церковну нагороду – золотий хрест. Нагорода стала знаком вдячності священнослужителю за 10 років старанної праці на парафії.

прес-служба архиєпархії