Унікальні квіти, виведені у тернопільській лабораторії, – що подарувати на День Святого Валентина?

Більшість закоханих зараз судорожно шукають подарунки своїм половинкам на День святого Валентина, щоб полегшити ваші пошуки, ми зробили невелику підбірку цікавих і креативних подарунків, які припадуть до душі кожному. Їх можна легко знайти в інстаграм сторінці #mom_bunnies

Перший варіант чудовий букет нев`янучих тюліпусів, виведених в нашій лабораторії, два види- із приємними побажаннями на бутонах та різнокольорових.

Для закоханих – наша парочка фламінго, вони завжди разом.

Третій варіант парочки зайчиків, у подарунковій коробці, завжди будуть радувати вашу половинку сидячи на полиці.

А кому листівочку? дешевий та легкий спосіб зробити приємно дорогим вам людям.