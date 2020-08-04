Уповноважені представники депутатських фракцій обласної ради негативно оцінюють рішення щодо запровадження у Тернополі «червоної» зони

3 серпня відбулася розширена нарада з уповноваженими представниками депутатських фракцій. До участі у нараді запрошені були громадські активісти, працівники обласного лабораторного центру та керівництво обласної державної адміністрації, яке не приєдналося до розмови. Йшлося про рішення щодо внесення Тернополя до «червоної» зони епідемічної небезпеки, а також щодо посилання карантинних вимог в окремих районах області, економічну ситуацію на Тернопільщині загалом. Провів нараду голова обласної ради Віктор Овчарук, присутні були перший заступник голови Василь Деревляний та заступник Любомир Крупа, заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Усі присутні висловили підтримку сьогоднішнім рішенням Тернопільської міської ради, водночас засудили рішення Кабінету міністрів щодо запровадження у Тернополі «червоної» зони.

«Реакція жителів міста та мерії є логічною. – стверджує Любомир Крупа. – Алгоритм дій центральної влади у час пандемії має бути спрямований на благо людей, а не навпаки. Жителі області та міста не допустять експериментів методами тоталітаризму».

Віктор Овчарук підбив підсумки зустрічі, звернувши увагу на те, що такі дії центральної та й обласної виконавчої гілки влади знищать економіку краю. «Ми маємо змиритися і жити з коронавірусом, як з іншими вірусними захворюваннями. Такі реалії, – наголосив Віктор Овчарук. – Але ми не можемо змиритися із знищенням економіки краю через необґрунтовані та непрофесійні дії уряду у питаннях боротьби із захворюванням і не тільки через це. Жодної копійки з того так званого коронавірусного фонду від держави у Тернопільську область так і не надійшло. Підприємці, фермери, активісти, волонтери, благодійні фонди забезпечували медичні заклади необхідними обладнанням та засобами захисту. Тернопільська обласна рада також неодноразово виділяла кошти та ці потреби. Більше того, від січня постійно знижується ВВП, і обласний бюджет це відчув: на сьогодні недоотримано 65 мільйонів гривень. І ситуація гіршає з кожним місяцем. Без обговорення проблеми, без спільного пошуку виходу із ситуації – нічого не зміниться. Але… Керівництво обласної державної адміністрації просто проігнорувало нашу нараду. Отже, їм байдужа доля нашої області, хоча мова йшла про й забезпечення нормальної життєдіяльності міста та області загалом».

Очільник обласної ради повідомив, що відбудеться позачергове сесійне засідання, на якому будуть розглянуті питання, які стосуються суспільно-політичної ситуації в країні, зумовленої діяльність Кабміну та інших органів центральної влади в умовах оголошення карантину, а також проблемні питання, які турбують жителів Тернопільської області, у тому числі і діяльності обласної державної адміністрації.







