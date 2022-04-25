Уродженка Тернопільщини провела гаївки для українців у Польщі
Уродженка з Тернопільщини Мар’яна Кріль, яка працює журналісткою в Польщі, водила гаївки разом з українцями, які знайшли прихисток у цій країні.
За її словами, захід під назвою “Великодній сніданок для українців” зініціювали Український дім у Варшаві та фонд “Наш вибір”.
“Ці інституції й запросили мене провести давній український обряд – водіння гаївок. Все відбулося у Варшаві на базі Нового театру. На цей захід записало близько 200 людей. Передовсім “Великодній сніданок для українців” було створено для людей, які приїхали до Польщі після початку війни”.
Мар’яна Кріль каже, що спочатку шукала тих, хто б допоміг їй зі співом.
“Це вдалося. Зголосилися переважно поляки, українці й білоруси, що втекли від політичних переслідувань. Усі дуже охоче відгукнулися, навіть з музичними інструментами. Для людей ця традиція нова, ніхто з них її не знав. Перед подією я вислала мелодії і тексти, аби вчили”.
За її словами, гаївки вона водить з дитинства.
“Це завжди був момент, на який я дуже чекала. У Гусятинському районі все село сходилося на Великдень ввечері біля церкви. Пам’ятаю, так було завжди. Більшість гаївок вивчила від мами, діда, але є такі, які вже вивчила з інтернету. У Польщі організовую гаївки з 2016 року в Любліні, де раніше жила. Тепер цей захід став там дуже популярний. Через пандемію два роки не організовували, але цього року буде і в Любліні. Приїду з Варшави, аби там це організувати”.
У Варшаві до ведення гаївок долучилися діти з України.
“Трохи не було для цього настрою, але все-таки для дітей треба робити, попри все. На цьому заході також виступав гурт “Море”, який творять Юрій Пастушенко – український музикант, співак гурту “Древо” з Києва та його друзі-поляки. Також була українська кухня. Традиційні великодні страви. Це дуже важливий і потрібний захід. Він є одним із багатьох, які поляки організовують для українців, що знайшли прихисток у Польщі”, – розповіла Мар’яна Кріль.