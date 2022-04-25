Уродженка Тернопільщини провела гаївки для українців у Польщі

Уродженка з Тернопільщини Мар’яна Кріль, яка працює журналісткою в Польщі, водила гаївки разом з українцями, які знайшли прихисток у цій країні.

За її словами, захід під назвою “Великодній сніданок для українців” зініціювали Український дім у Варшаві та фонд “Наш вибір”.

“Ці інституції й запросили мене провести давній український обряд – водіння гаївок. Все відбулося у Варшаві на базі Нового театру. На цей захід записало близько 200 людей. Передовсім “Великодній сніданок для українців” було створено для людей, які приїхали до Польщі після початку війни”.

Фото: Мар’яна Кріль Мар’яна Кріль

Мар’яна Кріль каже, що спочатку шукала тих, хто б допоміг їй зі співом.

“Це вдалося. Зголосилися переважно поляки, українці й білоруси, що втекли від політичних переслідувань. Усі дуже охоче відгукнулися, навіть з музичними інструментами. Для людей ця традиція нова, ніхто з них її не знав. Перед подією я вислала мелодії і тексти, аби вчили”.

За її словами, гаївки вона водить з дитинства.

“Це завжди був момент, на який я дуже чекала. У Гусятинському районі все село сходилося на Великдень ввечері біля церкви. Пам’ятаю, так було завжди. Більшість гаївок вивчила від мами, діда, але є такі, які вже вивчила з інтернету. У Польщі організовую гаївки з 2016 року в Любліні, де раніше жила. Тепер цей захід став там дуже популярний. Через пандемію два роки не організовували, але цього року буде і в Любліні. Приїду з Варшави, аби там це організувати”.

Фото: Мар’яна Кріль Водіння гаївок, архівне фото Мар’яни Кріль

У Варшаві до ведення гаївок долучилися діти з України.

“Трохи не було для цього настрою, але все-таки для дітей треба робити, попри все. На цьому заході також виступав гурт “Море”, який творять Юрій Пастушенко – український музикант, співак гурту “Древо” з Києва та його друзі-поляки. Також була українська кухня. Традиційні великодні страви. Це дуже важливий і потрібний захід. Він є одним із багатьох, які поляки організовують для українців, що знайшли прихисток у Польщі”, – розповіла Мар’яна Кріль.

Суспільне