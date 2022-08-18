Уряд готується до змішаного навчання
Відсоток батьків, які підтримують очне навчання дітей, поступово зростає, зокрема через підготовку закладів освіти, облаштування сховищ та підвищення рівня безпеки.
Про це під час селекторної наради з керівниками областей, присвяченої стану підготовки закладів освіти до навчального року сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, учні і студенти мають отримати можливість навчатися як очно, так і онлайн.
«З 1 вересня ми маємо запустити змішану форму навчання. Аби учні й студенти, які хочуть вчитися очно в школах і вишах, отримали таку можливість. І щоби батьки й діти, які переживають за свою безпеку, отримали можливість здобувати якісну освіту онлайн», – підкреслив Шмигаль.
За інформацією МОН, на сьогодні визначено майже 26 тисяч освітніх закладів, що приводяться в готовність до початку освітнього процесу в змішаному форматі.