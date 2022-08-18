16:13 | 18.08.2022
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Грабіжник-невдаха, що напав на жінку у Теребовлі, сидітиме за ґратами 7 років

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Грати, ізолятор

За публічного обвинувачення прокурора Теребовлянської окружної прокуратури вироком районного суду неодноразово судимому жителю Чортківщини, який вчинив замах на грабіж в умовах воєнного стану, призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі (за ч. 2 ст. 15, ч .4 ст. 186 КК України).

Прокурор довів у суді, що увечері 20 червня 2022 року житель Чортківського району у м. Теребовля відкрито викрав у жінки сумку і намагався втекти, але, пробігши близько 10 м послизнувся, впав та був затриманий потерпілою і свідками злочину, які поспішили їй на допомогу.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину у скоєному злочині. Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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