Техніку вилучили: на Шумщині поліцейські “прикрили” нелегальний видобуток піску

Як повідомили у Нацполіції, двох копачів піску виявили правоохоронці під час профілактичного відпрацювання території у лісі неподалік села Кути Шумської громади.

Під час перевірки з’ясувалося, що видобуток корисних копалин місцеві жителі проводили без дозвільних документів. Чоловікам загрожує до тьох років позбавлення волі.

“З місця нелегального надровидобування поліцейські вилучили трактор та вантажівку. Техніку поміщено на арештмайданчик. Сума завданих довкіллю збитків встановлюється”, – інформують в пресслужбі поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України – незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.