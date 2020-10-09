Усі райони Тернопільщини вийшли з червоної зони. Але область готується до гіршого

Тернопіль та Бережани більше не в червоній зоні. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таким чином усі райони Тернопільщини вийшли з червоної зони. Але, на жаль, це не означає, що хвороба відступила.

Через збільшення кількості хворих в країні Кабмін та МОЗ розробили алгоритми щодо відкриття додаткових ліжкомість для надання допомоги хворим на COVID-19. У разі потреби такі госпіталі будуть розгортати на базі спортивних комплексів чи торгових центрів з великими приміщеннями, – повідомляють ОДА.

Ми розглядаємо можливість залучати до надання допомоги пацієнтам з COVID-19 студентів останніх курсів медуніверситетів. Раніше до медрезерву включали лише інтернів. Тому зараз уряд працює над врегулюванням цього питання у правовій площині. Сподіваємося, ця допомога нам не знадобиться, але ми повинні бути готовими до різних варіантів розвитку подій. Не забувайте, що сьогодні у питанні запобігання епідемії багато залежить від нас, тому не нехтуйте карантинними заходами , бережіть себе та своїх рідних, – каже очільник Тернопільщини Володимир Труш.