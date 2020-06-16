В архикатедральному храмі Тернополя проводять Літургії іноземними мовами

Вже традиційно в першу неділю по Зісланні Святого Духа – Усіх Святих, в архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя звершилися Божественні Літургії іноземними мовами.

Такий задум виник ще 16 років тому, коли в місті з’явилосz багато англомовних студентів-католиків, а священнослужитель архикатедри отець Мартин Хомів був їхнім капеланом. До слова, після виходу УГКЦ з підпілля вперше в Україні Літургію англійською мовою відслужили саме в головному соборі УГКЦ Тернополя у 2004 році. Цього року, крім вже звичної Божественної Літургії англійською мовою, що її традиційно очолює отець Мартин Хомів, в архикатедрі вперше звершили Службу Божу італійською мовою, яку відслужив отець Роман Демуш.

Слід відзначити, що така щорічна ініціатива є доволі цікавою, адже участь у Літургії англійською мовою взяла велика кількість молодих людей та багато викладачів іноземних мов, на прохання яких, зрештою, ця ініціатива продовжується.

Літургія італійською мовою теж зібрала велике число молільників, серед яких багато тих, хто свого часу перебував на роботі в Італії, а тепер повернуся додому. Властиво, ця ініціатива є однією з душпастирських акцій священнослужителів храму у контексті підготування до всецерковного Собору про еміграцію та поселення і має на меті забезпечити духовний супровід та підтримку тим, хто повернувся на рідну землю після досвіду емігрантського, заробітчанського життя.