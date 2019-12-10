11:31 | 10.12.2019
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Новини Тернополя 

В Архикатедрі Тернополя стартував проект «Альтернативна п‘ятниця»

Irena 0 Views Прокоментуй!

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Близько ста молодих людей взяли участь у першій вечірній зустрічі катехитичного курсу «Вірую», що розпочався 6 грудня у Архикатедральному Соборі УГКЦ Непорчоного Зачаття Пресвятої Богородиці Тернополя.

На катехизацію, яка відбуватиметься п‘ятничними вечорами Різдвяного посту, прийшли молоді люди віком 16-35 років. «Це добра нагода для того, щоб провести час в молитві, послухати цікаві катехизи, розважити над Святим Письмом, а також погрітись теплим чаєм», – розповідає священник Собору о. Роман Демуш

Реалізовують ініціативу священники Архикатедри та молодіжна спільнота «Діяння апостолів». В рамках циклу «Альтернативних п‘ятниць» учасники проекту матимуть нагоду збагатити свої знання та розуміння Символу Віри, та за прикладом святого Августина: «Зрозуміти щоб повірити, та повірити щоб зрозуміти».

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