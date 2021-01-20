В обласному краєзнавчому музеї розгорнуто масштабну виставку в рамках проєкту, присвяченого 100-річчю Української революції 1917–1921 рр.

Створена вона за сприяння Українського культурного фонду. 2021 рік – завершальний етап цього проекту.

100 років тому події української національно-демократичної революції стали вагомим кроком на шляху здобуття реальної незалежності і створення самостійної держави. Основними чинниками, які призвели до піднесення національно-патріотичних прагнень українського народу до незалежності і самостійності стали Перша світова війна, падіння самодержавства в Росії, розпад Австро-Угорщини. Цей етап історії,безумовно, став одним з найгероїчніших в боротьбі за українську державність.

На виставці представлені численні експонати з фондових збірок музею. Серед них фотодокументальні раритети, книги, наукові дослідження, періодика, філателія, оригінальні тематичні листівки тощо.

Привертають увагу примірники газети «Републіка», органу уряду ЗУНР – Державного секретаріату, та газета «Бережанський вісник», яка виходила в листопаді 1918 року.

Експонуються філателістичні блоки, присвячені історії ЗУНР, зокрема, з колекції П.Телев’яка та із серії «Підпільна пошта України».

У вітринах виставки розміщені військово-історичні видання Літопис Червоної Калини, які виходили у Львові в 20-х – 30-х роках ХХ століття.

На виставці можна побачити багато світлин наших краян, які брали активну участь у боротьбі за встановлення української влади, героїчно воювали в лавах УГА та в Армії УНР. Серед них А.Дубина з міста Гусятина, М.Петрицький – громадський і політичний діяч з міста Копичинці, Тимотей Старух – комісар ЗУНР в місті Бережани, співголова Трудового Конгресу України, С.Дністрянський – вчений-правник, розробник проекту Конституції ЗУНР, та багато інших. Експонуються також фото начальних вождів, старшин і рядових вояків УГА.

Не залишать байдужими відвідувачів виставки оригінальні документи – запрошення на відзначення річниць пам’ятних подій Української революції, які відбувалися в Тернополі в 1937–1938 роках, зокрема, урочисто відзначалося 20-річчя утворення ЗУНР та 20-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР.

Виставку вдало доповнюють твори мистецтва, художні плакати, картини, військові строї та спорядження. З матеріалів виставки можна дізнатися багато цікавого і захоплюючого про той славний і героїчний період нашої історії.