В ОДА розповіли, чому не працює дитячий садочок в Білій

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш зустрівся з батьками дошкільнят с. Біла. Також він передав закладу іграшки та спортивний інвентар.

«За рекордних десять місяців було збудовано новий сучасний дитячий садок на 120 місяць. Ще у вересні садочок зданий в експлуатацію, всі дозвільні документи було передано в ОТГ для того, щоб він був прийнятий на баланс громади. Однак акти прийому-передачі досі не підписані. Голова ОТГ пояснив, що є внутрішній конфлікт між головою і секретарем, тому депутати не збираються на позачергову сесію», – зазначив Володимир Труш.

Він наголосив, що органи виконавчої влади вже не мають жодного впливу на організацію роботи закладу. Все , що залежало від обласної державної адміністрації, – зроблено. Далі відповідальність органів місцевого самоврядування.

Батьки діток та жителі села з нетерпінням чекають, коли ж у садочок поведуть дітей.

«Я сама мама, і не зі слів знаю, як важко добиратися в садочок з маленькими дітьми. Особливо у холодну пору. Тому ми дуже тішилися, коли Президент відкрив заклад у нашій громаді. І нам дуже прикро, що досі він не приймає дітей. Але ми щиро віримо, що найближчим часом все налагодиться, і дітки зможуть відвідувати заклад», – зазначила мешканка села», – розповіла жителька громади Наталя Малишко.

Нагадаємо, дошкільний навчальний заклад розрахований на 120 дітей. Тут буде по 2 молодші, середні та старші групи. Приміщення збудоване із застосуванням енергоефективних технологій, має яскравий, креативний зовнішній та внутрішній дизайн, багатофункціональний простір, тематичне оформлення у сучасній стилістиці. Вартість будівництва становить близько 40 млн. грн, з яких 80% – кошти Державного фонду регіонального розвитку та 20% – з місцевого бюджету.