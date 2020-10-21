На Тернопільщині внаслідок ДТП 82-річна бабуся потрапила в лікарню

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 жовтня на перехресті автодоріг поблизу с. Констанція Борщівського району. Близько 15.00 годин, тут відбулось зіткнення автомобілів «Audi A4» та «Toyota Land Cruiser».

Внаслідок ДТП отримала травми пасажирка автомобіля «Audi A4», жителька с. Шершенівка Борщівського району. 82-річну потерпілу з діагнозом «Забій грудної клітини, підозра на перелом ребер та черепно-мозкову травму» госпіталізували в Борщівську районну лікарню.