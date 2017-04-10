Дорогу до села Вільхівчик відремонтували вперше за 25 років завдяки Миколі Люшняку

Ще минулого року в соцмережі «Facebook» депутат Гусятинської ОТГ Іван Космина піднімав питання ремонту ділянки дороги S-200-417, а саме під’їзду до села Вільхівчик.

За його словами, даний шлях не ремонтувався вже більш як 25 років і вкрився суцільними ямами та вибоїнами.

Раніше повідомлялося про те, як ініціативна група людей з с. Увисла звернулась до тоді ще не депутата ВРУ Миколи Люшняка і той не відмовив увислівчанам у проведенні ямкового ремонту. Так і цього разу Микола Володимирович відгукнувся на прохання Івана Космини і у Вільхівчик машинами, що організував голова ОТГ М.Левицький, поїхав асфальт, а вже працівники Гусятинської служби автомобільних доріг відремонтували найбільш небезпечні ділянки асфальтового покриття.

– Хочу подякувати Миколі Люшняку, слова якого не розходяться з ділом, та ключовим завданням для себе – бачу завершення ремонту цієї дороги до цього літа – підсумував на завершення Іван Космина.