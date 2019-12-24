У тернопільській галереї спільну виставку покажуть батько та син

Цієї п’ятниці, 27 грудня, у тернопільській галереї «Бункермуз» виставку «УНІsOН» представлять Сергій та Ілля Школяри із Хмельницького, кураторка — Олена Михайлівська.

Експозицію складуть картини, скульптури та іграшки, створені батьком і сином.

Початок відкриття виставки о 19.00.

43-річний тато і 12-річний син спілкуються один із одним, застосовуючи мистецькі практики. Стосунки Сергія та Іллі оминають ейджизм як зневага за віковою ознакою, психологічні маніпуляції та соціальний тиск, характерні для середньостатистичних сімей. Батько та син — рівні учасники художнього процесу, вони транслюють дієву модель комунікації: співтворчість, а не дидактичне штудіювання, обмін, а не авторитарний тиск, діалог, а не менторський монолог.