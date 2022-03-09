17:13 | 9.03.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

З 14 березня у Тернополі відновлюється дистанційне навчання учнів загальноосвітніх шкіл

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Увага! З 14 березня у Тернополі відновлюється дистанційне навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

“На жаль, через війну в Україні відновити звичайне навчання у школах наразі ми не можемо, але діти мають здобувати освіту. Тому сьогодні прийняли рішення відновити онлайн-уроки для дітей, – пояснив міський голова Сергій Надал. –  Також заохочуємо до навчання дітей, які приїхали у Тернопіль з інших областей. Зверніться до директора школи, яка найближча до вашого місця проживання”.

Додамо, садочки у Тернополі наразі працювати не будуть.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *