Єдиний в області апарат кобальтового опромінення в онкодиспансері перезарядять
Апарат променевої терапії для онкохворих оновлять під особисті гарантії очільника Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша. Вартість робіт – 9,5 млн. грн.
Онкохворих жителів області не припиняли лікувати шляхом променевої терапії. Про це повідомив головний лікар обласного клінічного онкодиспансеру Леонід Шкробот. Єдиний в області апарат кобальтового опромінення «TERABALT-100» працює, щоправда, не на повну потужність. Однак питання з його перезарядкою вирішиться уже найближчими днями.
З’ясувалося, що питання з перезарядкою апарату не знаходить вирішення уже понад рік, а виділеної обласною радою суми однаково не вистарчає на заміну необхідних деталей.
“Джерело живлення апарату кобальтового опромінення «TERABAL-100» потребує заміни кожних п’ять-сім років. Рекомендована заміна мала відбутися у 2019 році. Я звертався 6 разів до Тернопільської обласної ради впродовж півтора року щодо необхідності перезарядки апарату, але питання не вирішувалося. Дуже швидко на цю проблему відреагував голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш”, – розповів головний лікар обласного клінічного онкодиспансеру Леонід Шкробот.
Очільник області поспілкувався з представниками єдиного в Україні державного підприємства «ІЗОТОП», яке займається обслуговуванням медичного обладнання такого взірця. Підприємство погодилося перезарядити апарат кобальтового опромінення під особисті гарантії голови адміністрації. Сьогодні голова облдержадміністрації надав керівнику медзакладу гарантійний лист, завдяки якому держпідприємство зможе розпочати заміну джерела енергії.
Спеціалісти здійснять перезарядку до кінця вересня.