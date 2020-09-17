Єдиний в області апарат кобальтового опромінення в онкодиспансері перезарядять

Онкохворих жителів області не припиняли лікувати шляхом променевої терапії. Про це повідомив головний лікар обласного клінічного онкодиспансеру Леонід Шкробот. Єдиний в області апарат кобальтового опромінення «TERABALT-100» працює, щоправда, не на повну потужність. Однак питання з його перезарядкою вирішиться уже найближчими днями.

З’ясувалося, що питання з перезарядкою апарату не знаходить вирішення уже понад рік, а виділеної обласною радою суми однаково не вистарчає на заміну необхідних деталей.