На Тернопільщині річки можуть досягти найнижчих рівнів за всю історію спостережень

На Тернопільщині найближчими днями очікується подальше падіння рівнів води у річках. Український гідрометеорологічний центр оголосив попередження про стихійні гідрологічні явища.

За прогнозом, з 26 до 31 серпня на річках басейну Дністра, зокрема на території Тернопільської області, утримуватиметься подальше зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень.

На окремих ділянках рівень води може опуститися навіть нижче історичних мінімумів.

Через маловоддя водність річок зменшуватиметься до критичних показників. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку.

Такі умови можуть ускладнити роботу водогосподарського комплексу, зокрема використання водних ресурсів та забезпечення потреб, пов’язаних із водопостачанням.

Український гідрометцентр визначив для цього явища ІІІ рівень небезпеки — коричневий.

Попередження також стосується річок Львівської, Івано-Франківської та Хмельницької областей, а також суббасейнів Сяну та Західного Бугу.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр