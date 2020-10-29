В Тернопільській області пришвидшать тестування на коронавірус завдяки новому обладнанню за 1,25 млн. грн.

Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України 23 жовтня замовив обладнання для діагностики коронавірусу вартістю 1,25 млн грн, яке поставить ТОВ «Лабсвіт». Закупівлю провели за спеціальною спрощеною процедурою звітування для подолання пандемій коронавірусної хвороби COVID-19.

Лабораторія отримає автоматичну станцію для виділення нуклеїнових кислот Auto-Pure 96. Її виробником є китайська компанія «AllSheng». Обладнання дозволяє виділити ДНК та РНК із різного біологічного матеріалу, наприклад кров, клітини тощо. Після цього вибрані зразки можна аналізувати, зокрема, на наявність коронавірусу.

За даними Prozorro, поточне замовлення – одне з найдорожчих для Тернопільського обласного лабораторного центру з початку проведення закупівель за спеціальною процедурою. Також дорогою закупівлею для лабораторії стала ПЛР-система CFX96 Touch Real-Time для виявлення коронавірусу вартістю 850 тис. грн. Її замовили на початку червня.

Уже всередині вересня головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук зазначила, що обласний лабораторний центр збільшив свої потужності майже в п’ять разів з початку пандемії.

«Ми розпочинали тестування з 230 осіб, то сьогодні наш «рекорд» 1326 досліджень. Це є багато, але поки що з таким обсягом справляємося. Лікарі-вірусологи, лікарі особливо небезпечних інфекцій, лікарі-епідеміологи працюють практично без вихідних, їхній робочий день зараз ненормований», − розповіла Оксана Чайчук.

Нагадаємо, частина Тернопільської області з 26 жовтня належить до «червоної» зони за ступенем епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

Компанія-постачальник станції Auto-Pure 96 «Лабсвіт» зареєстрована 2017 року в Києві та спеціалізується на торгівлі фармацевтичними товарами. Її власниками є житель Івано-Франківської області Ярослав Леськів та мешканець Львівщини Микола Жужевич.

Протягом 2019-2020 років фірма «Лабсвіт» отримала державних замовлень на 50,6 млн грн, в основному на лабораторне обладнання. Договір на постачання станції Auto-Pure 96 – перша угода компанії в Тернопільській області.