22:49 | 17.06.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

В Тернопільській області залишать тільки 4 суди замість 17: деталі

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7 червня 2021 року робоча група при Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики, яка займається змінами мережі загальних місцевих судів в областях у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою у розрізі районів, погодила схему новоутворених судів для ще п’яти областей. Однією з таких областей є і Тернопільська.

У Тернопільскій області  наразі здійснюють судочинство 17 місцевих судів.

Члени робочої групи пропонують утворити в Тернопільській області 4 суди:

  • Тернопільський окружний суд, де за штатом буде 44 судді. Цей суд обслуговуватиме 441 тисячу населення.
  • Бережанський окружний суд
  • Кременецький окружний суд
  •  Чортківський окружний суд

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