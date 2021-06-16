У Тернополі у закладі громадського харчування виявлено 9 нелегальних працівників, з них одна – неповнолітня  

Посадові особи Управління Держпраці провели інспекційне відвідування у суб’єкта господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність у закладі громадського харчування у центральній частині міста Тернополя.

Під час перевірки було виявлено та задокументовано 9 неоформлених юнаків та дівчат, серед яких – 17-річна тернополянка, яка працювала на посаді офіціантки закладу.

Фахівцям Управління Держпраці вони пояснили, що проходять так зване «стажування» у роботодавця декілька днів на різних посадах: кухарів, піцайол, офіціантів та прибиральниці.

За результатами інспекційного відвідування підприємця зобов’язано оформити трудові відносини з усіма працівниками. Окрім того, за використання нелегальної праці до нього вживаються заходи відповідно до наданих повноважень.

Нагадаємо, що фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.