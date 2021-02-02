В Тернополі двоє людей, перебуваючи на пішохідному переході, потрапили під колеса автомобіля

Вчора, 1 лютого, в м. Тернополі стались дві дорожньо-транспортні пригоди з травмуванням людей. Спершу, близько 15.00 годин, під колеса автомобіля «Hyundai» потрапив 10-річний тернополянин, який переходив дорогу по пішохідному переходу в районі вул. Бережанська,13. Хлопчика, із забійними ранами, госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

Десь о 19.00 годин схожа ситуація сталась на вул. Миру,5. Тут, перетинаючи дорогу у встановленому місці, під колеса автомобіля «ЗАЗ-1102» потрапив 35-річний житель обласного центру. Його, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, травма коліна та забійна рана чола», доставили в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої медичної допомоги.









