148 років тому через Великі Бірки проїхав перший паротяг (фото)

В Україні сьогодні відзначають День залізничника – професійне свято працівників залізничного транспорту, який щорічно відзначають 4 листопада.

Але мало хто з великобірківчан знає про те, що саме цього дня у 1871 році через залізничну станцію Бірки-Великі вперше пройшов паротяг в напрямку від Тернополя до Підволочиська. Про це пише у мережі Фейсбук Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх.

Впродовж 1869–1871 років Привілейованим Товариством Галицьких залізниць ім. архікнязя Карла Людвіґа в Східній Галичині прокладалась залізниця Львів — Красне — Золочів — Тернопіль — Підволочиськ, що мала сполучити внутрішні райони Австро-Угорщини із залізничною мережею Росії. За короткий час між Тернополем і Підволочиськом було проведено величезний обсяг інженерно-вишукувальних, проектних, земляних та будівельно-монтажних робіт для прокладання залізничного полотна. Зокрема в районі залізничної станції Бірки-Великі перенесено русло р. Теребна, збудовано 5 мостів, декілька з них збереглися досі. Через Великі Бірки пролягла одноколійна ділянка цієї залізниці. В день іменин архікнязя Карла Людвіґа, 4 листопада 1871 р., була урочисто відкрита залізнична лінія сполученням Тернопіль — Підволочиськ, що стала невід’ємною частиною Галицької залізниці імені Карла Людвіга, і далі через австро-російський кордон по р. Збруч до Волочиська. Декілька років по тому, в 1875 р. було зведено будівлю залізничної станції Бірки-Великі.