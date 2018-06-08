В Зарваниці призначено адміністратора Собору

Згідно з Декретом виданим Архиєпископом і Митрополитом Тернопільсько-Зборівським УГКЦ Василієм (Семенюком) 29 травня митрофорний протоієрей Петро Дмитро Квич призначений адміністратором Собору Зарваницької Матері Божої Марійського духовного центру «Зарваниця».

Представлення відбулося 30 травня у присутності священиків Марійського духовного центру. На зустрічі також обговорювалися питання покращення діяльності та адміністрування МДЦ, побут та перебування паломників на святому місці, а також забезпечення можливості для вірних приступати до Святих Тайн та молитви.