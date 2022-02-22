В Збаразькій громаді створили перший дитбудинок сімейного типу

На базі родини Володимира та Зоряни Крись зі Збаража створено перший дитячий будинок сімейного типу в громаді.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Збаразької міської ради.

Батьки-вихователі маючи двох власних дітей взяли на виховання та спільне проживання п’ятьох дітей, позбавлених батьківського піклування. У майбутньому вони планують не зупинятися на досягнутому та подарувати радість виховання у сім’ї ще кільком дітям.

Дитячі будинки сімейного типу є однією із пріоритетних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка передбачає влаштування в сім’ю батьків-вихователів від п’яти до десяти дітей. Такі дитячі будинки можуть створюватись на базі комунального або приватного житла.

Джерело: Збаразька міська рада