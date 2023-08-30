Тернопільщина у вогні через неадекватних людей

Минулої доби вогнеборці Тернопільщини ліквідували 13 пожеж сухої трави, сміття та пожнивних залишків.

Події виникали у м. Тернопіль, с. Вербовець Лановецької ТГ, м. Кременець, с. Чистилів Білецької ТГ, с. Романове село Байковецької ТГ, с. Задарів Монастириської ТГ, с. Старий Вишнівець Вишнівецької ТГ, м. Бережани, сел. Козова, м. Теребовля, м. Почаїв, с. Великі Бережці та с. Града Кременецької ТГ. Загальна площа пожеж склала понад 2 га.

Рятувальники закликають жителів області суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах.

Пам’ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин.

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