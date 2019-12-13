Василь Бліхар із Тернополя удостоєний звання «Заслужений лікар України»

Генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради Василя Бліхара удостоєно звання «Заслужений лікар України» відповідно до Указу Президента України від 28 листопада 2019 року.

Почесне звання присвоєно «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

Відзнаку Почесного звання «Заслужений лікар України» особисто вручив керівнику «Тернопільської університетської лікарні» голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сопель, привітавши його зі знаменною подією.