На Монастирищині школярів годували шкідливим маслом

Спеціалісти Монастириського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, при проведенні планового заходу державного нагляду (контролю), 20.11.2019 року у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Задарів Монастириського району відібрали масло солодковершкове селянське «Вершкова Долина». За результатами досліджень дане масло за жирнокислотним складом не відповідає жирнокислотному складу молочного жиру.

Службовим розслідуванням встановлено, що постачальник реалізовував у навчальні заклади фальсифікований продукт виготовлений ДП «Старокостянтинівський молочний завод» м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 47, Хмельницька область. Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області не рекомендує даний продукт використовувати для споживання.

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