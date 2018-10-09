Вчорашній візит міністра закордонних справ до Великих Бірок був не випадковим

Вчора о 18.00 год, під час відвідування Тернопільщини, з презентацією Міжнародного соціального проекту “КНИГА ДОБРА” до Великобірківського будинку творчості школяра завітав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Про це повідомляє Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх.

— Візит міністра до Великих Бірок не був випадковим, адже наше селище є батьківщиною одного з авторів ідеї міжнародного проекту та його реалізації – українського культурного і громадського діяча в Естонії, Монаха Цистерціанського монастиря в Хюланді (Норвегія) з послухом у Таллінні, керівника Центру української культури в Таллінні Анатолія Лютюка, — зазначив Роман мацелюх, коментуючи візит міністра у Великі Бірки. — Та й учні Великобірківського БТШ, починаючи з початку року, беруть активну участь у проекті та мають вагомі здобутки.

Директор Великобірківського БТШ Марія Кульчицька, керівники гуртків, селищний голова, керівники Тернопільського району, ознайомили високого гостя з діяльністю позашкільного закладу, розказали про його історію і сучасність та відомих на всю Україну вихованців, уродженців селища. В актовій залі гуртківці радо зустріли міністра та гостей, що його супроводжували.

Фото зі сторінки Романа Мацелюха у Facebook.