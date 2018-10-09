Вчитель дня: Наталія Трачук — вчитель англійської мови у Тернопільській школі №28
Бліц-інтерв’ю з вчителем англійської мови Тернопільської школи №28 Наталією Трачук.
- Скільки у вас вищих освіт?
- Одна.
- Чому зупинилися на цьому конкретному предметі?
- У мене в родині династія вчителів.
- Як ви зрозуміли, що вчительство — це ваше?
- Коли в дитинстві просила рідних зіграти зі мною у гру «Школа», де завжди була вчителем і щось постійно говорила, говорила, говорила…, а ще полюбляла давати завдання, які були моєю домашньою роботою, проте, мене постійно викривали (усміхається – ред).
- Назвіть 5 інтернет-ресурсів, де можна цікаво прочитати про науку.
1. TED-Ed: Lessons Worth Sharing
2. Сайт «Цікава наука» на Ютуб-каналі: https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
3. Сайт «Про цікаве»: https://procikave.com
4. Парта UA
5. YouTube EDU
- Який, на вашу думку, найважливіший науковий винахід?
- Рука та крейда (усміхається – ред.), а якщо серйозно – комп’ютер.
- Як найкраще популяризувати науку в сучасних умовах — ваша версія?
- Через створення різних цікавих груп, блогів на різних пізнавальних сайтах, проведення майстер-класів, навчальних тренінгів.
- Що завжди лежить на вашому робочому столі?
- Моя улюблена іграшка – совеня, як символ мудрості та науки, записник. Якби ви запитали, що у мене в сумочці… (усміхається – ред.)
- Як є така нагода, то запитаю: що ж у вашій сумочці?
- Там і зошити, і письмове і канцелярське приладдя, книги, багато карток з англомовними словами, лялька – маріонетка, колонка-блутуз та цукерка.
- Найкращий спосіб проводити вільний час?
- Із сином, рідними та друзями.
- Продовжіть фразу Рене Декарта: “Для того, щоб удосконалити розум, треба…”
- Очистити душу.
- Чи ділите ви людей за якоюсь ознакою?
- Ні. Ніколи цього не робила. Вважаю, що кожна людина – це особистість.
- Який безкоштовний курс має пройти кожен?
- Це залежить від уподобань людини. Зараз це не проблема, адже в інтернеті можна знайти безліч платних та безкоштовних ресурсів з різних областей того чи іншого захоплення. Особисто я полюбляю платформу Prometheus та сайти від Британської Ради.
- За що ви любите сучасний світ, а що в ньому вам не подобається?
- Люблю за те, що у ньому живу, а не подобається… навіть не знаю, можливо те, що живе спілкування замінюють цифрові технології, діти менше читають, менше часу проводять на свіжому повітрі.
- Як би ви інвестували 1000 євро?
- Напевне, поїхала б кудись. Люблю відвідувати різні країни.
- Ваша найамбітніша ідея?
- Дуже сильно мрію потрапити на уроки провідних американських вчителів.
Підготувала Ірина Юрко.
Фото надані вчителем Наталією Трачук.