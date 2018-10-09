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Вчитель дня: Наталія Трачук — вчитель англійської мови у Тернопільській школі №28

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Бліц-інтерв’ю з вчителем англійської мови Тернопільської школи №28 Наталією Трачук.

  • Скільки у вас вищих освіт?
  • Одна.
  • Чому зупинилися на цьому конкретному предметі?
  • У мене в родині династія вчителів.
  • Як ви зрозуміли, що вчительство — це ваше?
  • Коли в дитинстві просила рідних зіграти зі мною у гру «Школа», де завжди була вчителем і щось постійно говорила, говорила, говорила…,  а  ще полюбляла давати завдання, які були моєю домашньою роботою, проте, мене постійно викривали (усміхаєтьсяред).
  • Назвіть 5 інтернет-ресурсів, де можна цікаво прочитати про науку.

1. TED-Ed: Lessons Worth Sharing

2. Сайт «Цікава наука» на Ютуб-каналі: https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ

3. Сайт «Про цікаве»: https://procikave.com

4. Парта UA

5.  YouTube EDU

  • Який, на вашу думку, найважливіший науковий винахід?
  • Рука та крейда (усміхається – ред.), а якщо серйозно – комп’ютер.
  • Як найкраще популяризувати науку в сучасних умовах — ваша версія?
  • Через створення різних цікавих груп, блогів на різних пізнавальних сайтах, проведення майстер-класів, навчальних тренінгів.
  • Що завжди лежить на вашому робочому столі?
  • Моя улюблена іграшка – совеня, як символ мудрості та науки, записник.  Якби ви запитали, що у мене в сумочці… (усміхається – ред.)
  • Як є така нагода, то запитаю: що ж у вашій сумочці?
  •  Там і зошити, і письмове і канцелярське приладдя, книги, багато карток з англомовними словами, лялька – маріонетка, колонка-блутуз та цукерка.
  • Найкращий спосіб проводити вільний час?
  • Із сином, рідними та друзями.
  • Продовжіть фразу Рене Декарта: “Для того, щоб удосконалити розум, треба…”
  • Очистити душу.
  • Чи ділите ви людей за якоюсь ознакою? 
  • Ні. Ніколи цього не робила. Вважаю, що кожна людина – це особистість.
  • Який безкоштовний курс має пройти кожен?
  • Це залежить від уподобань людини. Зараз це не проблема, адже в інтернеті можна знайти безліч платних та безкоштовних ресурсів з різних областей того чи іншого захоплення. Особисто я полюбляю платформу Prometheus  та сайти від Британської Ради.
  • За що ви любите сучасний світ, а що в ньому вам не подобається?
  • Люблю за  те, що у ньому живу, а не подобається… навіть не знаю, можливо те,  що живе спілкування замінюють цифрові технології, діти менше читають, менше часу проводять на свіжому повітрі.
  • Як би ви інвестували 1000 євро?
  • Напевне, поїхала б кудись. Люблю відвідувати різні країни.
  • Ваша найамбітніша ідея?
  • Дуже сильно мрію потрапити на уроки провідних американських вчителів.

Підготувала Ірина Юрко.
Фото надані вчителем Наталією Трачук.

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