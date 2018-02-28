Велика частина Тернополя залишилася без води — через аварію

Сьогодні орієнтовно о 12:20 год. велика частина міста залишилася без водопостачання. За попередньою інформацією, сталася аварія на водопровідній насосній станції, що на вул. 15 Квітня. Без води залишилися масиви БАМ, Аляска, Канада, Східний.

Причина збою: відключення через перепад та вимкнення напруги в електромережі. Електропостачання на насосній станції вже відновили. Водопостачання поступово відновлюється.