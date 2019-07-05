Великі Бірки створюють об’єднану громаду: до союзу готові села Малий Ходачків та Костянтинівка

Вчора 4 липня, на тридцять п’ятій позачерговій сесії сьомого скликання Великобірківської селищної ради депутати розглянули проект рішення про добровільне об’єднання територіальних громад.

Враховуючи рішення №173 восьмої сесії сьомого скликання “Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад” від 21 липня 2016 року та рішення №216 двадцять п’ятої сесії Малоходачківської сільської ради сьомого скликання “Про надання згоди на добровільне об’єднання та делегування представників до складу спільної робочої групи ” від 24 липня 2018 року, відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” Великобірківська селищна рада вирішила об’єднатися з територіальними громадами сіл Малий Ходачків, Костянтинівка Малоходачківської сільської ради, смт Великі Бірки Великобірківської селищної ради у Великобірківську територіальну громаду з центром у смт Великі Бірки.

Цей проект рішення виноситься на обговорення у форматі громадських слухань, які відбудуться 16 липня.

За повідомленням Світлани Гуменної.