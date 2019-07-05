Іван Сороколіт дивує Тернопіль нестандартною рекламною кампанією

Лише одним білбордом обійшовся кандидат у депутати Верховної Ради від політичної партії “Сила людей” Іван Сороколіт. Кандидат чесно розповів, скільки на це потратив, а також звернув увагу на “користь” від засилля політичною рекламою іншими політичними силами.

На цих виборах я як кандидат в народі депутати разом з командою Сила Людей Тернополя відмовились від масової дорогої зовнішньої реклами, – пише Іван Сороколіт. Вибори – це змагання ідей і програм, а не фінансів незрозумілого походження чи фінансів олігархів. Ми потратии 6 тис. грн. на розміщення (оренду) і 9 тис. грн. на друк й монтаж нашого єдиного рекламного банера. А тепер порахуйте, скільки потратили інші. P.S. Ідею запозичили в наших друзів з крутої команди СИЛА ЛЮДЕЙ Кривий Ріг.