Верховний Суд України “нагнув” «Тернопільобленерго»

У листопаді 2018 року інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області провели планову перевірку суб’єкта господарювання ВАТ «Тернопільобленерго» з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. За результатами перевірки встановлено, що ВАТ «Тернопільобленерго» порушило вимоги ЗУ «Про охорону праці»: не отримало дозвіл експлуатацію на устаткування підвищеної небезпеки напругою понад 1000 В. Інспектор вказав про порушення у приписі та зобов’язав негайно його усунути. Однак суб’єкт господарювання, не погодившись, вирішив оскаржити у судовому порядку.

Суд першої інстанції у задоволенні позову суб’єкта господарювання ВАТ «Тернопільобленерго» відмовив, зазначивши, що вимога припису Управління Держпраці відповідає вимогам чинного законодавства. Натомість суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу позивача задоволив.

Управління Держпраці у Тернопільській області скерувало касаційну скаргу – колегія суддів Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду, перевіривши доводи касаційної скарги, залишила в силі рішення суду першої інстанції.

Також із розглядом судом припису, судами проводився розгляд справи про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до ВАТ «Тернопільобленерго». Постановою Верховного Суду від 17.08.2020 справу повернуто на новий розгляд.

Відтак, суб’єкт господарювання має отримати дозвіл на експлуатацію трансформаторних підстанцій, однак, враховуючи зміни до постанови КМУ від 26.10.11 № 1107, – декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогами законодавства з питань охорони праці.