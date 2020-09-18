Суд на Тернопільщині стягнув 671 тис. грн моральної компенсації за незаконні дії слідства, прокуратури і суду

Бережанський районний суд Тернопільської області стягнув 671 тис. грн моральної компенсації за незаконні дії слідства, прокуратури і суду.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на рішення від 16 червня.

У 2013 році чоловіку повідомили про підозру у вимаганні (ч.3 ст.189 ККУ) і примушуванні до виконання цивільно-правових зобов’язань (ч.3 ст.355 ККУ). Особа перебувала під вартою понад 2 роки, в подальшому запобіжний захід пом’якшено до особистого зобов’язання. У 2017 році позивача і ще двох осіб виправдано у зв’язку з недоведеністю вчинення злочину. У 2018 році вирок підтримав апеляційний суд.

Суд порахував моральну шкоду за час перебування позивача під вартою в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат на місяць, а за час застосування до особи особистого зобов’язання – однієї мінімальної заробітної плати на місяць. Так з’явилася сума у 671 тис. грн.

Позивач заявляв більші вимоги – 880 тис. грн моральної шкоди і 284 тис. грн майнової шкоди – втраченого заробітку. З приводу останнього, то суд визнав претензії необгрунтованими, оскільки на момент притягнення до кримінальної відповідальності чоловік офіційно ніде не працював, довідок з місця роботи не надано.

Наразі це рішення оскаржується адвокатом позивача.