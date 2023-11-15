Верховний суд зупинив скандальне будівництво у Тернополі на церковній землі

Верховний суд скасував апеляцію Тернопільської міськради та церковників щодо ділянки на Малишка, про це повідомляє депутат Тернопільської обласної ради Олег Любінський.

14 листопада Верховний Суд України постановив задовольнити касаційну скаргу позивачів щодо земельної ділянки УГКЦ Пресвятої Тройці Тернопільсько-Зборівської єпархії за адресою вул. А. Чайковського, Малишка, Слівенська.

«Постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 07.06.2023 у цій справі скасувати, а справу направити до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.», – йдеться у рішенні ВСУ.

Мова йде про скандальну ділянку, якій рішенням Тернопільської міської ради від 29 січня 2021 №8/3/78 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» за вищезгаданою адресою було змінено цільове призначення та після слів «храмових споруд» додано «та парафіяльних, житлових і громадських споруд». На підставі цього рішення були виготовлені містобудівні умови і було розпочато будівництво багатоквартирного будинку.

У березні цього року Тернопільський окружний адміністративний суд став на сторону позивачів, жителів сусідніх до Церкви Пресвятої Тройці будинків, та вирішив визнати протиправним і скасувати пункт 4 зазначеного рішення. Але 7 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції.