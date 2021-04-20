Ветерани-ліквідатори з Тернопільщини відвідали Чорнобильську зону відчуження

З нагоди 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи Державним агентство України з управління зоною відчуження та за сприяння обласної державної адміністрації 19 квітня організовано поїздку ветеранів-ліквідаторів з Тернопільщини у Чорнобильську зону відчуження.

Члени ГО Тернопільська ООІ ВГОІ «Союз Чорнобиль України», які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, разом з журналістами відвідали зону відчуження. Ліквідатори повернулися на місця, де вже не були десятки років, пройшли пустими вулицями, на яких колись вирувало життя, відвідали будинки, де проживали, та розповіли деталі тих страшних подій.

«Наша спілка сформована в шану тих, хто ліквідовував аварію, тих, хто будував саркофаг і тих, кого вже немає з нами. Я вважаю що надзвичайно важливо завжди пам’ятати цю трагедію і людей, які зуміли звести катастрофічні наслідки до мінімуму. Я вдячний ліквідаторам, які сьогодні поїхали з нами, бо для них це не просто подія, це було їхнє життя і зараз дивитися на те, що з цього зробив час і природа, дуже важко», – зазначив голова ГО Тернопільська ООІ ВГОІ «Союз Чорнобиль України» Олександр Деркач.

Зокрема, поблизу пожежної частини міста Чорнобиль (ППЧ №17), екіпаж якої був третім за рахунком, що прибув в ніч аварії на гасіння ядерної пожежі, побудований монумент «Тим, хто врятував світ». Саме там герої-ліквідатори з Тернопільщини поклали вінки, запалили лампадки, та спільною молитвою вшанували життя своїх побратимів, яких вже немає з нами. На цьому місці голова спілки ГО Тернопільська ООІ ВГОІ «Союз Чорнобиль України» Олександр Деркач вручив почесну нагороду, медаль «За заслуги, гуманність та милосердя» Починку Валерію, що зробив активний внесок у розвиток організації на Тернопільщині.

«Я приємно здивований, що мене пошанували такою відзнакою, це для мене дуже вагомо. І хоча все, що я зміг зробити для нашого союзу, було зроблено щиро і безкорисно, та відзнака буде давати натхнення на подальші дії для розвитку нашої організації», – зазначив Валерій Починок.

Також ліквідатори поклали вінка до Пам’ятника Героям Чорнобиля, поблизу захисного саркофагу ЧАЕС.

«Це наша скорбота й усвідомлення, що подібне ніколи не має трапитись знову», – відзначив Олександр Деркач.

Учасники поїздки змогли оглянути місто Прип’ять, яке називають «місто примара». На момент катастрофи там проживало близько 50 тис. людей, а зараз тут живуть лише зграї безпритульних псів. Масштабні радянські будови проросли деревами, а монументальні площі, стали лісом. Саме це місто є наочним прикладом перемоги природи над людиною.

Нагадаємо, катастрофа на ЧАЕС сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. Реактор перегрівся і сталося два теплових вибухи, в результаті яких був зруйнований сам реактор і четвертий енергоблок ЧАЕС. У повітря потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух замовчувався, але після повідомлень зі Швеції, де виявили радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, почалася екстрена евакуація жителів Київської області.

Навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. У липні 2019 на ЧАЕС ввели в експлуатацію новий саркофаг, який повинен прослужити мінімум 100 років.