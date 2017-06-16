Вічна битва з порожняком: 5 років Koza Music Battle у Тернополі

Хлопці проспали декілька годин у плацкарті з рюкзаками та гітарами під пазухою до своєї зупинки в місті Тернополі. Восьма ранку, четвер, до відкриття клубу ще ціла година, прийдеться «тупити» й докурювати цигарки, які залишилися після тамбурових перекурів. Скоро ця умовна четвірка зайде до клубу, де вже увечері зіграє на одній сцені з декількома іншими гуртами, такими ж, як і вона, молодими музикантами.

Музичні конкурси — особливий вид спортивних розваг. Усе, звісно, залежить від масштабу, але сенс залишається той самий — боротьба за символічний приз та умовне визнання. Koza Music Battle у Тернополі з’явився п’ять років тому, і наразі переможець битви отримує можливість запису трьох пісень на місцевій студії «Шпиталь Рекордс» (під чітким керівництвом Лесика Драчука із Tik Tu та Omodada), а також виступ на фестивалі «Файне Місто». І все-таки цей конкурс зовсім не про призи.

У кінці травня 2017 на Koza Music Battle визначився п’ятий, ювілейний переможець — київський гурт «Брудні». Главу тривалістю в півдекади можна закривати — і робити підсумки. Розповідаємо, чому Koza Music Battle — це не роздутий іміджевий проект, а потужний майданчик, який із дна витягує таланти та дає їм стартову можливість себе проявити.