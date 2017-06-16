Жителі Тернопільщини самі добровільно стають жертвами афери

За 14 червня з електронних гаманців краян зникла чимала сума – понад десять тисяч гривень. Схема аферистів вже відома: лунає дзвінок, невідомий представляється працівником фінустанови. Чоловік спершу входить в довіру, потім повідомляє, що електронний гаманець власника заблоковано.

Як показує практика, всі заявники, не задумуючись, розповідають псевдопрацівнику всю особисту інформацію, яку необхідно для трансакції.

Згодом, коли приходить смс-повідомлення про успішне зняття готівки, жителі області розуміють, що стали черговими жертвами аферистів. Так, з рахунку тернополянки зникло 7074 гривень, а з електронного гаманця жительки Бучацького району 3742 гривень. За допомогою краяни звернулись до поліції.

За фактами шахрайства відкрито кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.